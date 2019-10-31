Новые лица: кадры Януковича консультируют Зеленского по таможне

Хорошковский стал консультантом Таможенной службы. Богдан заявил, что «когда Валерий Иванович был главой таможни, доходы выросли в четыре раза».

Бывший украинский чиновник, бизнесмен Валерий Хорошковский бесплатно консультирует Государственную таможенную службу, рассказал в интервью «Украинской Правде» глава Офиса президента Андрей Богдан.

«Он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефьодов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается», – сказал Богдан.

«Старая система, понимая, что ее не будет в новой реальности, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефьодова, так и жизни страны. Потому что доходы от таможни упали очень существенно, и это большая проблема», – добавил глава Офиса президента.

По его словам, к Хорошковскому обратились за помощью, потому что «когда Валерий Иванович был главой таможни, то доходы за два года выросли в четыре раза».

«Все – и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря – рекомендовали нам прислушаться. Потому что, кроме теоретиков, в Украине есть только один практик, который реально это реализовывал», – сказал Богдан.

По его мнению, Хорошковскому стоило бы дать должность, но из-за у него есть «бекграунд политический», поэтому это невозможно.

Напомним, что Хорошковский с конца 2012 года в основном жил за границей. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьером Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение «несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера».

Раньше Хорошковский также был начальником таможни и министром финансов.