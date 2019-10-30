Пропагандистка Симонян сбежала от Собчак: вопросы о фейкньюс остались без ответа

Главный редактор «Russia Today» и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян дала большое интервью Ксении Собчак для ее шоу на YouTube. Во время разговора она дважды пыталась встать и уйти, а на третий – отказалась говорить и ушла.

Во всех случаях Симоньян обвиняла Собчак в том, что она задает несогласованные вопросы – они касались фейковых новостей и интервью с «Петровым» и «Бошировым», предполагаемыми отравителями семьи Скрипалей. Напомним, что «Петрова» и «Боширова» в ходе журналисткого расследования опознали, как Героя России Анатолия Чепигу и его сослуживца по ГРУ Александра Мишкина.

Первые претензии Симоньян возникли уже на восьмой минуте интервью. Собчак задала несколько вопросов о разговоре главного редактора «Russia Today» c Петровым и Бошировым. По мнению Симоньян, она намеренно спрашивала о каких-то деталях той истории, и чтобы ответить, нужно было бы «заново пересмотреть тот ролик».

«Я сейчас встану и уйду. Ты меня обманываешь. Мне прислали один список, а ты мне задаешь тот, который прислали 15 минут назад. Я не помню эту историю. Не пересматривала то интервью год».

Второй раз Симоньян пригрозила встать и уйти во время вопроса Собчак о новости «Russia Today» про бургер в честь Владимира Путина, который якобы подавали в Нью-Йорке. Новостной сюжет телеканала оказался выдумкой его сотрудников, после чего видео удалили, а девушек отстранили от работы.

Собчак спросила у Симоньян, какие санкции применяются к сотрудникам, замешанным в фейковых новостях.

«Ксюш, в следующий раз я просто встану и уйду. У нас не было такого вопроса. Я не знаю эту историю так детально, чтобы информированно ответить. Это конкретный вопрос. Я же просила дать мне возможность подготовиться», – сказала Симоньян.

В третий раз главный редактор «Russia Today» покинула интервью, отмечает издание «Открытое Медиа». Собчак продолжила задавать вопросы о фейковых новостях и вспомнила об истории про Эмманюэля Макрона. В 2017 году телеканал продвигал историю о тайных офшорах будущего президента Франции, где в качестве подтверждения была указана подпись политика, которая совсем не похожа на его настоящую подпись.

Когда Собчак об этом спросила, Симоньян ответила: «Ксюш, вопросы ты помнишь? Давай по ним. Давай продолжим потом. Это невозможно. Тебе поверить, я не знаю. Мы с тобой договорились? Ты нарушаешь договоренности. Заставляешь меня нервничать. Зачем ты это делаешь? Ты хочешь не мытьем, а катаньем вломить туда какие-то вопросы». После этого Симоньян сняла микрофон, встала и ушла.

Интервью с Симоньян продолжилось после паузы. Она не ответила на вопросы, заданные до этого, а лишь пояснила, как «Russia Today» работает с фейковыми новостями.

«У нас был пример, когда в программе поставили ссылку на какое-то СМИ про знаменитого распятого мальчика. И была неаккуратная ссылка, что это неподтвержденная история. Часть аудитории была введена в заблуждение. Я закрыла эту программу. Нам еще зашарашили кучу официальных претензий. Была такая история. Но у нас такие случаи бывают реже, чем у какого-нибудь «CNN», – вспомнила Симоньян.

Обвинения в адрес «Russia Today» в фейковых новостях поступают не в первый раз. Телеканал обвиняли во лжи о постановочных атаках в Сирии, ситуации на Украине или манипуляции фактами.