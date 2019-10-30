Секс-гигант: журналисты опубликовали новую переписку Яременко с проститутками

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко во время работы в сессионном зале парламента активно беседует с молодыми девушками в онлайн-сети. Фото опубликовало издание «Буквы» на своей странице в Facebook.

На этот раз на снимках видно, что Яременко общается с 18 (20)-летней девушкой и спрашивает ее: «Сколько тебе денег нужно в месяц?», а другой девушке рассказывает, что женат и «новый человек в политике».

Переписка Яременко с девушками. Переписка Яременко с девушками. Переписка Яременко с девушками. Переписка Яременко с девушками. Пред 1 из 4 След

Как извеестно, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам…» и «Loveeto».

Фото телефона Яременко. Фото телефона Яременко. Пред 1 из 2 След

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Яременко утверждает, что после публикаций вызвавших скандал ему уже звонила супруга: «Она не всегда разделяет мое чувство юмора. Она меня поблагодарила».

Далее приведем несколько версий оправданий для Яременко, предложенных пользователями соцсетей.

Скрины с комментариями пользователей. Скрины с комментариями пользователей. Скрины с комментариями пользователей. Пред 1 из 3 След

• о подготовке встречи иностранных делегаций;

• корпоратив для младших коллег по фракции;

• встреча с избирателями;

• А может он запустил кампанию от двери до двери с изучением общественного мнения по легализации проституции? Все-таки позиция стейкхолдеров тоже подвисла;

• «Да, я договаривался с курвой. Это был депутат Госдумы, настоящая курва»;

• мониторинг рынка для подготовки законопроекта о проституции.

Пссс, ми вам ще трохи "провокацій" від Слуга Народу Богдан Яременко принесли. Тут народний обранець "фабрикує… Geplaatst door Буквы op Woensdag 30 oktober 2019

Напомним, что ранее стали известны обстоятельства переписки Яременко с проституткой.

На скандале с нардепами от «Слуги народа» отыгрался ранее пойманный на рукоблудии в зале заседаний Верховной Рады Илья Кива.

После того, как Яременко оказался в центре нового секс-скандала из-за переписки с проституткой пользователи соцсетей стали придумывать варианты оправданий.