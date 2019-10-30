Переписка Яременко с проституткой: в соцсетях придумывают ‘отмазки’ депутату

После того, как Яременко оказался в центре нового секс-скандала из-за переписки с проституткой пользователи соцсетей стали придумывать варианты оправданий.

После того, как народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко оказался в центре нового секс-скандала, пользователи соцсетей ответили ироничным и саркастичным троллингом нардепа. Вскоре появилась инициатива придумать для Яременко «красивое оправдание» его переписки с проституткой, сообщает на своей странице в Facebook журналист Сергей Сидоренко.

«Интересно, есть те, кто готов поверить в версию о провокации в отношении секс-услуг? Вот хоть кто-то – существуют такие люди? Ну, чисто журналистское любопытство», – пишет журналист.

Далее журналист говорит о том, что он с коллегами придумал куда более интересные версии оправданий переписки Яременко.

«Потому что у нас в редакции уже значительно креативнее версии оправданий, которые можно было бы взять в работу, и которые сработали бы эффективно…», – отмечает Сидоренко.

«Например – о подготовке встречи иностранных делегаций. Или корпоратив для младших коллег по фракции. Или, на крайняк, о встрече с избирателями. Но в народ пошла другая. Предельно внушительная», – приводит он в пример.

Далее приведем несколько версий оправданий для Яременко, предложенных пользователями соцсетей.

Скрины с комментариями пользователей. Скрины с комментариями пользователей. Скрины с комментариями пользователей. Пред 1 из 3 След

• о подготовке встречи иностранных делегаций;

• корпоратив для младших коллег по фракции;

• встреча с избирателями;

• А может он запустил кампанию от двери до двери с изучением общественного мнения по легализации проституции? Все-таки позиция стейкхолдеров тоже подвисла;

• «Да, я договаривался с курвой. Это был депутат Госдумы, настоящая курва»;

• мониторинг рынка для подготовки законопроекта о проституции.

Цікаво, чи є ті, хто ладен повірити у версію про провокацію щодо секс-послуг? От хоч хтось – чи існують такі люди? Ну,… Geplaatst door Сергій Сидоренко op Woensdag 30 oktober 2019

Яременко утверждает, что после публикаций вызвавших скандал ему уже звонила супруга: «Она не всегда разделяет мое чувство юмора. Она меня поблагодарила».

Напомним, что ранее стали известны обстоятельства переписки Яременко с проституткой.

На скандале с нардепами от «Слуги народа» отыгрался ранее пойманный на рукоблудии в зале заседаний Верховной Рады Илья Кива.