Шл…хи и пид..ры: Кива отыгрался на скандале с Яременко

Ранее пойманный на рукоблудии в зале заседаний Верховной Рады нардеп от ОПЗЖ Кива отыгрался на своих коллегах от «Слуги народа» Яременко и Опанасенко, после разразившегося секс-скандала.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива высмеял секс-переписку на заседании Верховной Рады, за которой застукали «слугу народа» Богдана Яременко. Видео с реакцией нардепа оказалось в распоряжении издания «Обозреватель».

Кива вспомнил еще один инцидент с «гей-перепиской» нардепа от «Слуги народа» Анатолия Опанасенко.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива высмеял секс-переписку на заседании Верховной Рады, за которой застукали «слугу народа» Богдана Яременко. Видео с реакцией нардепа оказалось в распоряжении издания «Обозреватель».

«Я прошу прощения, одни п#дорам пишут, другие шл#хам. Кого вы сюда понабирали?! Можно все, что угодно, просто ж не надо так вести себя аморально: заказывать проституток, заказывать мальчиков. Вы что творите?» – прокомментировал Кива.

Ранее Илья Кива попался на «рукоблудии» в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается «рукоблудием».

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.