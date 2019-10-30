Российский шпион Русяев не хотел уезжать из Болгарии

Болгария никак не может избавится от российского шпиона. Получается как в той присказке: «Ты его выставляешь за дверь – а он лезет в окно».

Разоблаченного европейскими спецслужбами в Болгарии российского шпиона с дипломатическим иммунитетом не могут выслать из страны. Подробностями разразившегося в Болгарии шпионского скандала делится на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

«Сотрудника ГРУ ГШ РФ Владимира Русяева, который работал под дипломатической крышей 1-го секретаря в посольстве Болгарии, не могут не только осудить за шпионаж – дипимунитет как никак, Венская конвенция и прочие формальности. Но и, как оказалось, не могут даже выслать из страны!», – говорится в сообщении.

Соловей напоминает, что Русяев поймали на его активных контактах с болгарскими гражданами – в том числе с высокопоставленными лицами, которые имеют доступ к секретной информации страны, а также Евросоюза и НАТО. Русяев пытался добыть информацию в обмен на взятку.

«Болгарские правохранители объявили Русяева персоной нон-грата и постановили ему покинуть страну в 72 часа (то есть к вечеру 28 октября). Этого не произошло, поэтому МИД Болгарии вызвал на следующий день посла РФ Макарова и дал на выезд его подчиненного еще сутки. Новый срок истек сегодня (30 октября) в 10 утра», – подчеркивает Соловей.

Все произошедшее еще раз наглядно демонстрирует, как русские уважают международные законы и правила страны пребывания.

«Ранее я писал, что поимка Русяева является результатом совместной работы спецслужб нескольких стран Евросоюза, которые раскрыли «крышевиков» ГРУ в Европе из-за их любви к использованию болгарских курортов в интересах вербовочной работы: особенно людей, обладающих доступом к грифованным документам», – пишет Соловей в заключении.

Ты его выставляешь за дверь – а он лезет в окно. #Болгария никак не может избавится от российского шпиона.*Сотрудника… Geplaatst door Solovey Igor op Woensdag 30 oktober 2019

Ранее сообщалось, что Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже, но вынуждена приостановить расследование из-за дипломатического иммунитета.