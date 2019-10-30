Поймали с проституткой: главу Комитета по международным делам Яременка заметили за интимной перепиской

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко во время работы в сессионном зале парламента договаривался о встрече с проституткой в онлайн-сети.

Народный депутат от «Слуги народа» и глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко оказался в центре секс-скандала в Верховной Раде. Деликатную переписку нардепа с проституткой сфотографировал корреспондент агентства «Буквы».

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам…» и «Loveeto».

Фото телефона Яременко. Фото телефона Яременко. Пред 1 из 2 След

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Сам Яременко ответил на своей странице в Facebook, что это была подготовленная им провокация и он якобы сам разрешил сфотографировать сфабрикованную «переписку».

Про провокації Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече ми… Geplaatst door Богдан Яременко op Woensdag 30 oktober 2019

Комментаторы не поверили Яременку, и иронично и даже саркастично затроллили нардепа под его постом.

▪ Александр Равчев: «Вы издеваетесь? Так пытаетесь опровергнуть реальную переписку, которую сфотографировали?».

▪ Володимир Гарматюк: «О, открытость… Знаем, когда охотятся! От жеж гады журналисты!! Не дают спокойно дела решать в совете и члены мять. Или яйца в пальцах – это также была ваша хитрая правакация?»

▪ Сергей Кайдаш: «кто интересно в такую отмазку поверите»

▪ Dmytrø Matvisyk: «Вы реально думаете, что все вокруг такие тупые?»

▪ Максим Михайленко: «Надо в таких случаях применять шифр. Например, «орал», а, скажем, «элеватор», а вместо «анал» – «метрострой». Кстати, Мамба – опасная сеть, сохраняет данные, поэтому лучше все-таки использовать псевдонимы, в зависимости, конечно, от преференций и сексуальной ориентации, ну, и какие-то небанальные, не «Бородач» там или «Маньяк», а например «Слуга» или «Квартальный». Как-то так.»

Скрины комментариев под постом Яременко. Скрины комментариев под постом Яременко. Скрины комментариев под постом Яременко. Пред 1 из 3 След

Стоит отметить, что Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

У Богдана Яременко есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын.

Декларация о доходах Яременко отсутствует на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Ранее депутат от фракции партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что ажиотаж вокруг «формулы Штайнмайера» искусственно создан Россией. По его словам, Россия хочет ослабить позиции Президента Зеленского на будущих переговорах в «нормандском формате».

Кроме того, нардеп завлял, что согласование «формулы Штайнмайера» нельзя расценивать как капитуляцию Украины, так как она «состоялась в сентябре 2014 года и феврале 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения».

Также Богдан Яременко как-то отметил, что боевики смогут остаться в ОРДЛО на время выборов, но при условии, что сдадут оружие.

А еще Яременко озвучил позицию, что закон об особом статусе Донбасса будет согласовываться с Россией.