Вдохновленные Украиной: в Латвии хотят отделить местную православную церковь от Москвы

Министерство юстиции Латвии официально зарегистрировало Латвийскую Автономную Православную Церковь (ЛАПЦ) Константинопольского Патриархата, сообщил на своей странице в Facebbook религиовед Илья Бей со ссылкой на соответствующий государственный реестр.

До этого православные в Латвии находились в составе Московского Патриархата, а в стране существовала норма, что одну конфессию может представлять только одна религиозная структура. Таким образом, существование двух разных православных структур было невозможно. Представители ЛАПЦ пытались получить регистрацию еще с 90-х гг. прошлого века, однако проигрывали все судебные дела, до того момента, когда дело дошло до Конституционного суда Латвии, который признал неправомерность принципа – «одна конфессия – одна церковь».

Православие на территории современной Латвии распространилось еще в XI веке. Тогда эти земли подчинялись Киевской митрополии. Однако постепенно православие было вытеснено протестантами и католиками, хотя отдельные приходы продолжали свою деятельность. Второй период развития православия произошел после присоединения этой территории к Российской империи. В 1863 г.. был создан Рижский викариат.

После обретения независимости в 1917 православные решили перейти в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. В 1936 г.. латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии. Однако, после аннексии стран Балтии в 1940 г. эта автономия была ликвидирована, а Латвийская Церковь присоединена в состав Московского Патриархата.

Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную Церковь Константинопольского патриархата Geplaatst door Illya Bey op Dinsdag 29 oktober 2019

Латвийская Автономная Православная Церковь считает себя правопреемницей ЛПЦ в составе Константинопольского Патриархата и не признает подчинения РПЦ.