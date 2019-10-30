Вдохновленные Украиной: в Латвии хотят отделить местную православную церковь от Москвы

Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата, хотя закон позволяет представлять одну конфессию, только одной религиозной организации.
Министерство юстиции Латвии официально зарегистрировало Латвийскую Автономную Православную Церковь (ЛАПЦ) Константинопольского Патриархата, сообщил на своей странице в Facebbook религиовед Илья Бей со ссылкой на соответствующий государственный реестр.
До этого православные в Латвии находились в составе Московского Патриархата, а в стране существовала норма, что одну конфессию может представлять только одна религиозная структура. Таким образом, существование двух разных православных структур было невозможно. Представители ЛАПЦ пытались получить регистрацию еще с 90-х гг. прошлого века, однако проигрывали все судебные дела, до того момента, когда дело дошло до Конституционного суда Латвии, который признал неправомерность принципа – «одна конфессия – одна церковь».
Православие на территории современной Латвии распространилось еще в XI веке. Тогда эти земли подчинялись Киевской митрополии. Однако постепенно православие было вытеснено протестантами и католиками, хотя отдельные приходы продолжали свою деятельность. Второй период развития православия произошел после присоединения этой территории к Российской империи. В 1863 г.. был создан Рижский викариат.
После обретения независимости в 1917 православные решили перейти в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. В 1936 г.. латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии. Однако, после аннексии стран Балтии в 1940 г. эта автономия была ликвидирована, а Латвийская Церковь присоединена в состав Московского Патриархата.
Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную Церковь Константинопольского патриархата
Geplaatst door Illya Bey op Dinsdag 29 oktober 2019
Латвийская Автономная Православная Церковь считает себя правопреемницей ЛПЦ в составе Константинопольского Патриархата и не признает подчинения РПЦ.