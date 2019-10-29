Ни шагу назад: активисты созывают акцию против разведения войск на Донбассе у ОПУ

В Киеве начинаются акции протеста против разведения войск на Донбассе и с требованием остановить капитуляцию. Активисты призывают прийти под Офис президента.

Сегодня началось «разведение войск» на участках в Золотом, и в ближайшее время начнется в Петровском. «Движение против капитуляции» призывает всех патриотов Украины прийти под Офис президента на акцию протеста против сдачи украинской территории и государственного суверенитета.

«Есть разногласия в заявлениях представителей власти, но учитывая тот факт, что проходит заседание ТКГ в Минске, становится очевидным, что отступление может начаться со дня на день. Заявления власти имеют целью распылить протестный потенциал и дезориентировать общество. Этому предшествовали пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил Президент Украины и массированная информационная кампания в СМИ. В украинское медиа-пространство усилиями нашей власти внесено заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях», – говорится в заявлении.

Действия властей с «разведением войск» пока представляются как вынужденная реакция на «просьбы народа», когда публично руководители нашего государства против капитуляции, против сдачи украинских территорий, но – «вынуждены» идти на уступки агрессору, поскольку так «хочет народ Украины».

«При этом власти сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, говорит свое #ни_капитуляции, выходя на площади украинских городов. Власть игнорирует жертвенный поступок украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружными на участке разведения, и которых менее чем сутки назад обстреливал враг», – отмечается в заявлении.

Движение сопротивления капитуляции предупреждает власти о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан. Активисты предостерегают от пренебрежения основными положениями Конституции Украины, и предупреждают, что за все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял.

Активисты движения собираются сегодня в 19:00 под Офис Президента Украины.

Среди требований, которые активисты выдвигают украинским властям, выделяются основные положения:

• Украинское общество не поддерживает «разведение» войск, которое все больше выглядит как отступление без объективных на то причин;

• «Движение сопротивления капитуляции» предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам.

Активисты движения призывают все патриотические силы, которые поддерживают борьбу против капитуляции, принять участие в этой акции!

«Без партийных флагов, без внутреннего соревнования, но с единственным стремлением – защитить свободу, национальную идентичность, демократию и цивилизационный выбор Украины», – подчеркивают в заявлении.