Дата проведения саммита «нормандского формата» уже определена, – Пристайко

Предварительная дата встречи уже определена, но еще не согласована до конца.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорит, что предварительная дата встречи в «нормандском формате» уже определена, однако пока еще не все стороны на нее согласились, передает «Укринформ» ссылаясь на комментарий министра журналистам в кулуарах первого инвестиционного форума «RE: think. Invest in Ukraine» в Мариуполе.

«Есть предварительная дата «нормандской» встречи, которую я не хочу вам сейчас говорить, потому что не все стороны на нее еще согласились. Мы не хотим ее сорвать, это очень тонкий сенситивный процесс», – заявил министр.

В ответ на вопрос журналистов, возможна ли «нормандская встреча» до конца года, министр выразил надежду, что она состоится до конца следующего месяца.

В Кремле заявили, что внимательно следили за поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс и о подготовке к саммиту «нормандской четверки» можно будет говорить, если украинскому лидеру удастся добиться разведения сил.

Для проведения «нормандского саммита» Россия выдвигала Украине требование – подписать так называемую «формулу Штайнмайера» и обеспечить отвод войск в Золотом и Петровском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проведение «нормандской встречи» зависит от Путина не в последнюю очередь.