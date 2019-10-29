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Расследование дел Майдана: названо имя нового главы департамента Генпрокуратуры

Появилась информация, что Департамент ГПУ по делам Майдана возглавил Виктор Мисяк. Официальной информации о назначении пока нет.

Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Генпрокуратуры возглавил Виктор Мисяк. Агентству «Левый Берег» стало известно об этом из собственных источников.

По словам собеседника, Мисяка представили как нового руководителя сегодня утром. Однако приказ о его назначении пока что не опубликован.

Заместителем Мисяка назначен Алексей Донской.

Напомним, Департамент по делам Майдана (процессуального руководства) в ГПУ был создан 21 октября 2019 в связи с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура теряет функцию следствия. Ранее расследованием «майдановских» дел занималось

Управления специальных расследований, группу следователей в котором возглавлял Сергей Горбатюк. 23 октября его уволили. Управление также будет ликвидировано.

Виктор Мисяк, судя по поданным ранее декларациям, ранее работал заместителем начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзором за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах.

Также руководил пятым отделом по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. В 2012 году был прокурором Сокальского района Львовской области.

Источник Левый Берег
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