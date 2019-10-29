Встретимся в суде: Нафтогаз подготовил новые иски против Газпрома

Украина и ЕС разочарованы результатами последнего раунда переговоров по транзиту газа. «Нафтогаз» намерен усилить давление на «Газпром», с целью вынудить его к выполнению долговых обязательств.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому «Газпрому». Он написал об этом на своей странице в Facebook, комментируя переговоры по транзиту российского газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Витренко заявил, что «прекрасно понимает» вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который после встречи в Брюсселе сказал, что он разочарован ее результатами.

«Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе…», – написал Витренко.

Ройтерс пише, що Марош Шевчович, віце-президент Європейської комісії, після сьогоднішньої тристоронньої зустрічі щодо… Geplaatst door Yuriy Vitrenko op Maandag 28 oktober 2019

Напоминаем, что НАК «Нафтогаз Украины» 1 ноября планирует направить российскому «Газпрому» исковые требования на сумму 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.