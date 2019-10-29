Капитуляция? Начался отвод войск в Золотом

Пристайко заявил, что Украина начинает разведение войск в Золотом. Разведение войск – условие для проведения встречи в «нормандском формате».

Разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает «Левый Берег».

«Разведение в Золотом происходит сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня… Почему мы задержались, потому что это должен быть не просто отвод. Он должен быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа – это 10 дней назад. Дальше будет Петровское», – заявил Пристайко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча «нормандской четверки» состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. В районе Станицы Луганской разведение уже прошло, на очереди Петровское и Золотое.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в нормандском формате Зеленский должен обеспечить выполнение приказов добровольцами на Донбассе и разблокировать разведение сил.