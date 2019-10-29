Бунт ‘слуг народа’: президентская фракция заблокировала трибуну Верховной Рады

Фракция «Слуга народа» впервые заблокировала трибуну в Верховной Раде – депутаты обратились к правоохранительным органам с требованием расследовать высказывания депутата Софии Федины о президенте Владимире Зеленском, сообщает корреспондент «Левого Берега».

«Вчера мы как фракция, решили обратиться к правоохранительным органам дать оценку таким призывам, как заявления нардепа «Европейской солидарности» Федины о «физическим устранении» президента Зеленского», – заявил депутат Никита Потураев в окружении коллег возле парламентской трибуны в ходе утреннего заседания.

Он также заявил о «недопустимости пожелания смерти или убийства любому человеку и гражданину Украину, независимо от того: президент это или нет». Его выступление “Слуги народа” сопровождали аплодисментами.

В то же время, нардепы из «Евросолидарности» из зала потребовали извинения за шутку о сгоревшем доме эк-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В кулуарах парламента Федина подчеркнула в комментарии «Левому Берегу», что «не боится снятия неприкосновенности, если такое инициируют».

Напомним, впервые в Раде 9-го созыва пытались заблокировать трибуну 10 сентября. Тогда депутаты эмоционально отреагировали на выступление Ирины Геращенко в ходе обсуждения законопроекта №1043, когда она назвала «Слуг народа» «зелеными человечками» и «югендом».