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В порт Одессы войдут четыре военных корабля стран НАТО

Заход в одесский порт военных судов стран НАТО приурочен к визиту генсека организации в Украину.

Четыре военных корабля НАТО войдут в Одессу до 4 ноября. Это минные тральщики: испанский EPS «Sella», болгарский BGS «Shkval», румынский «Ros Lupu Dinescu», и итальянский ITS «Numana», сообщил Telegram-канал «Makarenko.Live».

Заход этих кораблей запланирован на время визита на Украину представителей всех 29 стран-членов НАТО вместе с генсеком Столтенбергом.

Напомним, что генсек НАТО Столтенберг посетит Украину в конце октября.

Источник Telegram-канал Makarenko.Live
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