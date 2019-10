‘Старые песни о главном’: чем закончились переговоры Газпрома и Нафтогаза по транзиту

В Брюсселе в понедельник состоялся четвертый раунд трехсторонних (Украина, Еврокомиссия и Россия) газовых переговоров по транзиту через Украину, говорится в Twitter вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

Перед этим Шефчович встретился по отдельности с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и министром энергетики России Александром Новаком.

#TrilateralGasTalks in full swing. I have appealed to everyone around the table to engage constructively. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/TpJwzRv2lY

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 28, 2019