‘Старые песни о главном’: чем закончились переговоры Газпрома и Нафтогаза по транзиту

В Брюсселе прошли трехсторонние газовые переговоры по транзиту через Украину. Украина отклонила предложение «пакетного решения» проблем по газу.

В Брюсселе в понедельник состоялся четвертый раунд трехсторонних (Украина, Еврокомиссия и Россия) газовых переговоров по транзиту через Украину, говорится в Twitter вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

Перед этим Шефчович встретился по отдельности с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и министром энергетики России Александром Новаком.

Российское агентство «ТАСС» сообщило, что встреча началась на два часа позже, чем планировалось.

Пресс-служба «Нафтогаза Украины» по итогам встречи заявила, что российская сторона на встрече «поделилась интересными интерпретациями «Старых песен о главном», сообщается на Facebook-странице компании.

«В частности, там был трек об урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража. Мы попросили прислать нам официальную копию на бумаге, чтобы мы не полагались на публикации в российских СМИ и ничего случайно не перепутали. Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Говорть о любых «пакетных решениях всех проблем» включая вопросы погашения долга Газпрома по решению Стокгольмского арбитража к этому невозможно. Ждем следующую коммуникацию», – говорится в сообщении.

Чергова тристроння зустріч в Брюсселі завершена. Російська сторона поділилася цікавими інтерпретаціями «Старих пісень… Geplaatst door Нафтогаз України – Naftogaz op Maandag 28 oktober 2019

«Нафтогаз» заявил, что и Украина, и Еврокомиссия поддерживают подписание нового долгосрочного контракта на транзит значительного объема газа. Со стороны Украины подписантом контракта будет новый оператор ГТС, который будет выведен из состава группы «Нафтогаз».

Следующие переговоры должны состояться в ноябре.

За это время эксперты в Москве и Брюсселе намерены изучить соответствие изменений в украинское законодательство нормам Европейского союза, сказал в свою очередь российский министр Новак, сообщает «ТАСС».

«Продолжим анализ нормативной базы и украинского законодательства для того, чтобы ещё раз подтвердить – как со стороны России, так и со стороны Еврокомиссии, – что украинское законодательство действительно соответствует европейскому законодательству, что нет никаких подводных камней. Об этом договорились», – заявил Новака.

«На мой взгляд, консультации прошли довольно позитивно, будем дальше взаимодействовать с нашими партнёрами. Очередные консультации мы договорились провести в конце ноября. Все настроены, чтобы найти все необходимые решения и обеспечить надёжную прокачку газа, транзит газа с 1 января 2020 года. И будем продолжать интенсивно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний», – заверил российский министр.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

В «Нафтогазе» скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 год.