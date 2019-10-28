Иммунитет – находка для шпиона: у Болгарии не получается посадить очередного российского «дипломата»

Прокуратура Болгарии открыла дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже, сообщается на сайте ведомства.

Как утверждают болгарские правоохранительные органы, первый секретарь посольства России в Болгарии, имя которого не называется, – занимался шпионской деятельностью, «проводя регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО». Целью встреч было получение информации, представляющей государственную тайну, в том числе за деньги.

25 октября главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров официальным письмом уведомил министра иностранных дел Екатерину Захариеву об установленных в ходе расследования фактах и действиях прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

Напомним, что в начале сентября обвинение в шпионаже было предъявлено болгарскому председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову. После этого власти Болгарии на десять лет закрыли въезд в страну его российским деловым партнерам: директору Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову, который является также заместителем председателя общества «Двуглавый орел», и российскому предпринимателю, главе холдинга «Царьград» Константину Малофееву.