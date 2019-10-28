Ворон ворону глаз не выклюет: Нацполиция отказалась штурмовать Нацкорпус в Золотом

Замглавы Нацполиции Троян отрицает, что «Нацкорпус» будут выгонять из Золотого. Троян подчеркнул, что «если их будут штурмовать, я один из первых напишу рапорт на увольнение».

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян отрицает, что представителей «Национального корпуса» собираются выгонять из Золотого, заявил полицейский чиновник в комментарии корреспонденту «Левого Берега» в Золотом.

По его словам, приезд полиции и военной службы правопорядка к дому, где расположились представители «Национального корпуса», был обычной проверкой.

«Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное», – сказал Троян.

На вопрос, есть ли намерения выселять этих людей, заместитель главы Национальной полиции ответил категорически: «Такой команды нету. Это неправда, это ложь – так нельзя делать»

«Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах «кто-то кого-то будет штурмовать». Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь», – сказал Троян.

Вадим Троян с добровольцами Нацкорпуса в Золотом. Вадим Троян с добровольцами Нацкорпуса в Золотом. Пред 1 из 2 След

Напомним, что 25-26 октября президент Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди – представители «Национального корпуса», которые выступают против разведения сил в этом месте.

Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано.