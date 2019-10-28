Спецслужбы Польши разоблачили российского агента в армии

Агентство внутренней безопасности провело обыски по месту проживания всех лиц, имевших контакты с подозреваемым в шпионаже в пользу России сотрудником оборонного ведомства.

Польское Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Польши, вероятного российского шпиона, сообщает «Polskie Radio».

По словам представителя министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, арест Петра С. состоялся 24 октября в Варшаве. Через два дня его взяли под стражу на три месяца.

По словам Жарина, следователи собрали доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой. Он сообщил, что во время задержания работники агентства обыскали места проживания и работы мужа.

Во время обысков было найдено нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы, а также электронные носители и документы. Кроме того, спецслужба обыскала места прописки и фактического проживания лиц, имевших контакт с Петром С.

Подозреваемому также предъявлено обвинение в нелегальном хранении оружия и пользовании фальшивым документом.

«TVP Info» со ссылкой на источники сообщает, что задержанный был сотрудником Агентства военной собственности – исполнительного органа под наблюдением министра национальной обороны Польши.