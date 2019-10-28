На «черном» рынке курс доллара не превышает 25 гривен

Курс гривны по отношению к доллару варьируется около отметки 25 гривен за доллар, как на межбанке, так же и на наличном, и даже «черном» рынке.

28 октября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,10 – 24,13 гривны за доллар, сообщает «Finance.ua».

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

√ Доллар США – 25,04 – 25,07 гривны;

√ Евро – 27,77 – 27,80 гривны;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,86 – 25,14 гривны. Евро покупают по 27,47 гривны, продают по 27,93 гривны.

На «черном» рынке доллар торгуется по 24,91 – 24,95 гривны, евро – 27,58 – 27,66 гривны.

Ранее, Национальный банк понизил официальный курс гривны на 6 копеек, установив его на 28 октября на уровне 25,17 гривны за доллар.

25 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,10 – 25,13 гривны за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривны на 22 копейки, установив его на 25 октября на уровне 25,11 гривны за доллар.