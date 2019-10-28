Покушение на Зеленского: «Слуги народа» пожаловались на депутатку Евросолидарности

«Слуга народа» пожалуется в органы на депутатку из «ЕС» за обсуждение вариантов гибели Зеленского во время поездки по Донбассу. В качестве версий его гибели называли: «случайно может взорваться граната, обстрелы бывают случайно».

Партия «Слуга народа» намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой расследовать высказывания депутатки Софии Федины из «Европейской солидарности» в адрес президента Владимира Зеленского, передает «Левый Берег».

26 октября Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

«Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», – говорит на этом видео Федина.

«Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли», – добавила она.

Первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» Александр Корниенко на согласительном совете в понедельник выразил возмущение по этому поводу.

«Мы считаем, что недопустима со стороны депутата такая деятельность, потому что есть институции, заповеди Божие, нельзя делать привселюдно таких вещей. Наша фракция будет обращаться к правоохранительным органам с мотивацией, есть ли там перспективы», – сказал он.

Недопустимость таких высказываний отметил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, а сам спикер Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотреть этот случай.

Напомним, что в 2018 году силовые органы задержали депутата Верховной Рады Надежду Савченко по подозрению в подготовке теракта в центре Киева. По версии следствия, в правительственном квартале должны были быть обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.