Настя Приходько выиграла суд по использованию ее образа в рекламе Порошенко

Певица Приходько отсудила 270 тыс. гривен у компании, снимавшей ​предвыборный ролик для Порошенко. Суд признал незаконным использования сценического образа певицы в агитационном ролике.

Суд признал незаконным использования сценического образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике бывшего президента Петра Порошенко, который транслировался телеканалом «Украина», и присудил почти 270 тыс. гривен компенсации, говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини».

Суд установил, что Приходько является автором персонажа, сценического образа с присущим ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения. Отмечается, что в ролике используется фраза: «Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский – это модно».

Сообщается, что трансляция видео осуществлялась на основании обращения «Медиа про комьюникейшн». При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения.

Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы.

«Учитывая принципы справедливости, добросовестности и разумности, суд счел возможным взыскать с ответчика в пользу истица компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940,00 гривен», – говорится в материалах суда.

Напомним, в феврале полиция Киева открывала дело за агитацию в детском саду.

Осенью прошлого года Приходько сообщила о завершении сценической карьеры и заявила, что идет в политику. В ноябре 2018 года она в качестве политика пришла на эфир программы «Рандеву» Янины Соколовой и вскоре покинула студию со скандалом, так как не смогла внятно ответить на вопросы журналистки.

Летом прошлого года Приходько заявила о намерении баллотироваться от «Батькивщины» как депутат-мажоритарщик.В сентябре 2019 года Приходько вышла из «Батькивщины» и заявила, что возвращается на сцену.