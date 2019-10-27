Шпионка Бутина вернулась в Россию: первые слова

Осужденная в США за шпионаж россиянка Бутина вернулась в Россию. Бутина принимала участие в оккупации Крыма.

Мария Бутина, накануне освобожденная из американской тюрьмы, в субботу, 26 октября, вернулась в Россию, сообщает российское агентство «Интерфакс».

В московском аэропорту Шереметьево ее встречал отец и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинялись перед ней после судебного заседания из-за отсутствия состава преступления в ее деятельности.

«Меня даже в шпионаже не обвиняли никогда. Это все медийный образ. (…) Они (ФБР – ИФ) даже потом передо мной извинялись. И потом прокуратура извинилась и даже судья сказала на процессе, что ей хватило 5 минут, чтобы разобраться, что никакого состава нет», – сказала Бутина в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия -1» (ВГТРК).

Бутина отметила, что в Америке, по ее мнению, отсутствует система правосудия.

«Был бы человек, статья найдётся», – сказала она.

Она также добавила, что чувствует себя обязанной рассказать, что там происходит.

Россиянку Марию Бутину, находящуюся в США по туристической визе, задержали в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. 26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора.

Следствие утверждало, что Бутина как минимум с 2015 года вела в США конспиративную деятельность в пользу России, была агентом одного из российских чиновников и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США.

Согласно информации «The Washington Post», Бутина переписывалась с членом кампании Дональда Трампа накануне выборов президента в 2016 году. Также сообщалось, что она принимала участие в оккупации Крыма.

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала, что участвовала в сговоре против США, действовала как незарегистрированный агент российского правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. В июне Бутиной сократили срок наказания на десять дней, после чего датой ее освобождения стало 25 октября.

После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.