Последствия ссоры Зеленского с добровольцами: МВД зачистило Золотое

МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей «Нацкорпуса» в Золотом. В зоне подготовки к разведению остались волонтеры без оружия.

Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей «Национального корпуса» в Золотом-4, передает пресс-служба ведомства.

Утром 26 октября во время поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский обратился к ним с требованием убрать имеющееся оружие из населенного пункта. Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян вечером 27 октября заявил, что это было сделано.

«По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его», – сказано в сообщении МВД.

По словам Трояна, сейчас в районе, где готовится разведение войск, находится только группа волонтеров без оружия.

В Золотом-4 и Катериновке работают шесть патрулей Национальной полиции, туда также будет направлена Национальная гвардия.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом. На Youtube-канале издания «НикВести» появилось полное видео общения президента Владимира Зеленского с вооруженными представителями «Национального корпуса» в Золотом.

«Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте», – говорится в сообщении одного из Telegram-каналов Национального корпуса.

В поездке его сопровождал помощник президента Андрей Ермак и заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

Во время общения с добровольцами Зеленский заявил, что местные жители хотят разведения сил, а украинские военные считают, что это будет безопасно.

«Люди хотят разведения. Я понимаю, что вы говорите, – чтобы не было серьезных ошибок, потерь и тому прочее. Но мне кажется, что мы все должны делать, чтобы закончить войну. Но здесь все же наши военные, они здесь главные. И при всем уважении, именно они занимаются ситуацией по безопасности. Я верю нашим военным, вы тоже воевали и относитесь с уважением к армии. Именно они там на передовой, но ноле», – сказал он.

На замечание собеседника по имени Денис, что Украина фактически соглашается на перемирие с террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР», Зеленский ответил: «Мне пофиг с кем будет подписано, нам надо территории вернуть и прекратить убийства».

Судя по еще одному видео, в конце встречи президент и общавшийся с ним Денис поругались. Тот перевел разговор в политическую плоскость, потребовав отреагировать на акции «Национального корпуса» и, судя по всему, вышел к президенту с оружием.

«Я пришел к тебе, сказал оружие убери, а ты переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны», – возмутился Зеленский.

«Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему», – сказал президент.