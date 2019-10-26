В стиле 90-х: в Чечне выбивают долги за ЖКХ электрошокером

Телеканал ЧГТРК «Грозный» передал в правоохранительные органы видео, на котором бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова применяет насилие к гражданам, обещает подбросить им запрещенные вещества, если они не будут платить за ЖКХ. Запись длится восемь часов. Ее сняла сама пресс-служба Кадырова и передала телеканалу, говорится в сообщении канала. В отношении Ислама Кадырова началась проверка.

В отношении бывшего главы Грозного и бывшего вице-премьера Чеченской республики Ислама Кадырова проводится проверка после появления видеозаписи, на которой тот грубо общается с гражданами и даже применяет электрошокер к женщине, рассказывает телеканал «Грозный», передает агентство «Красная Линия».

Записи появились в распоряжении телеканала от личной пресс-службы бывшего чиновника. Общий хронометраж съемок – порядка 8 часов.

На записях видно, как Кадыров кричит на женщину и бьет ее электрошокером. Сообщается, что на кадрах запечатлен разговор с предполагаемыми мошенниками, от которых чиновник таким образом пытался получить чистосердечное признание. Как сообщает «Грозный», экс-мэр угрожал задержанным расправой и липовым обвинением в финансировании терроризма.

В сюжет также попали кадры с рейдов по неплательщикам налогов. На одном из них охранники Кадырова скрутили руки мужчине, который сказал чиновнику и его грубой манере общения.

При этом ЧГТРК «Грозный» опускает другие значимые факты из биографии бывшего чиновника. Например, после мэрского кресла Кадыров еще полгода успел побыть вице-премьером республики.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов отметил, что бывший мэр Грозного сделал многое на своем посту. Однако достижения не разрешают ему вести себя подобным образом, добавил он. Керимов добавил, что когда глава региона Рамзан Кадыров узнал о методах работы Ислама Кадырова, он отстранил чиновника.

Замначальника уголовного розыска УМД России по Грозному Саламбек Мутиев подтвердил получение видеозаписей, на основании которых начали проверку. Процессуальное решение примут в сроки, установленные законом, добавил он.

Ислам Кадыров в 2006-2012 годах работал в органах внутренних дел Чечни, одновременно являясь помощником главы Чечни. В октябре 2012 года избран мэром Грозного, став в 25 лет самым молодым мэром в истории России. В 2015-2016 годах руководитель администрации главы и правительства Чечни, с ноября 2016 года – вице-премьер правительства Чечни. Награжден Орденом Мужества, орденом имени Ахмата Кадырова, именным оружием. С апреля 2017 года лишился руководящих должностей, вернувшись в правоохранительные органы. Его отставка сопровождалась формулировкой «с переходом на работу в правоохранительные органы», напоминает «Кавказ.Реалии».

Имя Ислама Кадырова также фигурировало в СМИ в связи с расследованием дела о покушении на Рамзана Кадырова, из-за чего его и отлучили из ближнего круга главы Чечни.

«Кавказ.Реалии» передавал 14 октября, что ЧГТРК «Грозный» удаляет из своих сюжетов изображения Ислама Кадырова.

По данным чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, карьерное падение Ислама Кадырова связано с историей покушения на главу республики, в котором могли участвовать родственники Ислама.

«Новая газета» сообщала о «зачистке», якобы проведенной среди высокопоставленных чиновников республики. По информации издания, заподозренных в нелояльности к главе Чечни задержали и пытали.