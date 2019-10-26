Киевляне требуют легализацию конопли

В столицы Украины активисты провели акцию за легализацию медицинского каннабиса. Активисты считают, что принятие законопроекта затягивают.

В Киеве состоялся «Конопляный марш свободы» за легализацию медицинского каннабиса. Как сообщает «Укринформ», участники акции собрались возле Кабинета министров, откуда прошли правительственным кварталом к Верховной Раде.

«Сейчас мы здесь, чтобы сказать, что надо безотлагательно внести законопроект, который готов еще с начала октября, согласно заявлениям представителей фракции «Слуга народа». Мы сейчас видим затягивание, попытку отсрочить принятие решения, которого ждут два миллиона украинских пациентов», – сказал один из организаторов акции.

Люди держали плакаты с надписями: «Просто сделайте это», «Это лекарство, а не наркотики», «Медицинский каннабис лечит».

«Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». «Конопляный марш свободы». Пред 1 из 21 След

Марш сопровождали сотрудники полиции.

Напомним, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун выступала за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Она утверждала, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Соответвующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступило более 100 депутатов.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису «нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению».

Препараты с каннабисом могут помочь пациентам при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.