Киевляне требуют легализацию конопли

В столицы Украины активисты провели акцию за легализацию медицинского каннабиса. Активисты считают, что принятие законопроекта затягивают.
В Киеве состоялся «Конопляный марш свободы» за легализацию медицинского каннабиса. Как сообщает «Укринформ», участники акции собрались возле Кабинета министров, откуда прошли правительственным кварталом к Верховной Раде.
«Сейчас мы здесь, чтобы сказать, что надо безотлагательно внести законопроект, который готов еще с начала октября, согласно заявлениям представителей фракции «Слуга народа». Мы сейчас видим затягивание, попытку отсрочить принятие решения, которого ждут два миллиона украинских пациентов», – сказал один из организаторов акции.
Люди держали плакаты с надписями: «Просто сделайте это», «Это лекарство, а не наркотики», «Медицинский каннабис лечит».
Марш сопровождали сотрудники полиции.
Напомним, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун выступала за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Она утверждала, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.
Соответвующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступило более 100 депутатов.
По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису «нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению».
Препараты с каннабисом могут помочь пациентам при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.