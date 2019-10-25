В ЕС арестовали активы «дочки» Газпрома

Окружной суд Амстердама удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций дочерней компании ПАО «Газпром» – South Stream Transport B.V., которая строит морской участок газопровода «Турецкий поток» в Черном море, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Арест наложен в рамках взыскания с «Газпрома» долга в размере 2,56 млрд долларов с процентами, который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража.

«Газпром отказывается выплачивать этот долг и уже принял меры, целью которых является предотвращение принудительного исполнения арбитражного решения, в том числе, – передача таких активов, как акции South Stream Transport B.V., во владение других субъектов хозяйствования. Поэтому Нафтогаз инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий Газпрома по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport B.V. арестованы», – говорится в заявлении.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Facebook заявил, что это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза».

Чомусь ніхто не пише, що 23 жовтня 2019 року Окружний суд м. Амстердам арештував 100% акцій Південного Потоку (South… Geplaatst door Yuriy Vitrenko op Vrijdag 25 oktober 2019

Напомним, долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» по результатам двух разбирательств в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вырос с изначальных $2,56 млрд до $2,82 млрд.

«Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, но это не останавливает его выполнения.

Летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге.