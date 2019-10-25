В Харькове в перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове погиб в перестрелке Борох, который является свидетелем по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова. Погибший мог быть в курсе подробностей организации покушения.

Владимир Борох, убитый в перестрелке в Харькове, был одним из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает издание «Ґрати» со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко. Он представляет Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина.

По данным харьковских СМИ, Борох был «правой рукой» Георгия Исакова, раненного в этой перестрелке. В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен в Харькове к пяти годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы из-за пересчета строка содержания под стражей по «закону Савченко».

Летом 2017 года полиция задержала Владимира Бороха вместе с еще одним харьковчанином Александром Лосем. Последнего подозревают в пособничестве в убийстве Дениса Вороненкова – в организованной группе он якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой. Адвокат Лося Святослав Пархоменко утверждает, что погибший Борох был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

25 октября на парковке харьковского супермаркета «Восторг» произошло перестрелка, в которой были ранены два человека. Согласно сообщению правохранителей, один из пострадавших скончался, а второй доставлен в больницу. Позже их идентифицировали как Владимира Бороха и Георгия Исакова.

Еще один участник перестрелки подорвался на гранате во время попытки сбежать от полиции.

⚡️В Харькове погиб свидетель по делу об убийстве ВороненковаВ пятницу в перестрелке в Шевченковском районе Харькове… Geplaatst door Ґрати op Vrijdag 25 oktober 2019

Напомним, что Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Охранник Вороненкова также получил ранение, но успел смог ранить киллера. В результате убийца умер в больнице. Им оказался 28-летний Павел Паршов, уроженец Севастополя.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления – Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Заказчиком долгое время считался гражданин РФ Владимир Тюрин, но в октябре 2019 года с него сняли подозрение. Два других соучастника преступления (уроженец города Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенец) объявлены в розыск.