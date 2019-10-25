Генсек НАТО прибудет с визитом в Украину в конце октября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе выступит перед Верховной Радой, рассказал в интервью «Сегодня» вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Столтенберг приедет в Украину в рамках визита Североатлантического совета НАТО.

«Североатлантический совет – это очень серьезный орган. Это не просто собрание послов. Это, собственно, организация, которая принимает все ключевые решения в НАТО. Это как Совет безопасности ООН. Вот представьте, что к нам приехали не просто послы Германии, Франции, США, Китая, а Совет безопасности, как целый орган. Так же это работает и с Североатлантическим советом», – рассказал Кулеба.

По его словам, этот визит – очень мощный сигнал поддержки Украины, и у него будет очень насыщенная повестка дня.

«Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч… Зайдут четыре корабля НАТО в порт Одессы под это событие. В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства», – рассказал вице-премьер.

«Мы проведем заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Это орган, который существует внутри нашего государства, он координирует деятельность всех причастных и привлеченных министерств и ведомств в сфере евроатлантической интеграции. В заседании комиссии примет участие заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах», – добавил Кулеба.

Напомним, что Североатлантический совет является высшим политическим органом НАТО. Его визит в Украину должен был состояться еще в июле, но его отложили из-за выборов в Верховную Раду.

Отметим, что Кулеба подтвердил курс Украины на вступление в ЕС. Кулеба так же подчеркнул действительность с 2008 года заявки на вступление Украины в НАТО.