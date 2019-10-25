Европейские журналисты призывают освободить политузника Кремля Асеева на Донбассе

Польские и европейские журналисты призывают освободить Асеева. Окккупационные власти «ДНР» «приговорили» его к 15 годам тюрьмы.

Приговор оккупационных властей в Донецке украинскому журналисту Станиславу Асееву в виде 15 лет заключения является скандальным, и международные журналистские организации призывают его немедленно освободить, сообщается на сайте Ассоциации польских журналистов (SDP).

«Призыв о немедленном освобождении журналиста возобновили национальные и международные журналистские организации, в частности центр мониторинга свободы СМИ Ассоциации польских журналистов (SDP), а также Европейская федерация журналистов», – говорится в заявлении SDP.

Отмечается, что внимание к делу Асеева ранее привлекла в Польше журналистка Моника Андрушевская. Во время вручения нынешних наград SDP она в своем обращении акцентировала внимание на деле журналиста и необходимости приложить усилия для его освобождения.

Напомним, пророссийские боевики террористической группировки «ДНР» приговорили к 15 годам лишения свободы украинского журналиста Асеева, автора колонок для проекта «Радио Свобода. Донбас.Реалии». В группировке утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям: «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности».

Украинский МИД требует от России немедленного освобождения журналиста.