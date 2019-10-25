Украинцы будут пользоваться тысячей гривен одной купюрой

Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен. Это самый большой номинал банкнот, которые существуют в Украине.

Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен, сообщается на сайте НБУ.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота заметно отличается от банкнот других номиналов. Ее размер – 75х160 мм. Основной цвет – голубой.

Напомним, Нацбанк решил ввести в оборот банкноту номиналом 1000 гривен и вывести из оборота 1, 2 и 5 копеек.

Осенью прошлого года в Украине ввели в обращение обновленную 20-гривневую банкноту.