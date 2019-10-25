«Друзья» Путина в Бундестаге пытались снять санкции с России

Союз левых и радикальных правых сил немецкого парламента, состоящий из «Левой партии» и «Альтернативы для Германии» пытались продавить решение об отмене санкций в отношении России

Немецкий парламент в четверг, 24 октября, отклонил предложения «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по изменению санкционной политики в отношении России, сообщает агентство «Deutsche Welle».

Проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией – нет продолжению санкций против России». Против него проголосовали все партии, кроме представителей АдГ, которые воздержались.

В свою очередь документ АдГ под названием «За новую политику в отношении России – сотрудничество вместо конфронтации» также был отклонен.

Обе инициативы сопровождались отрицательной рекомендацией комитета по иностранным делам Бундестага.

В своем документе «Левая партия» призвала немецкое правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми, и скорее вызывают проблемы, нежели решают их».

Правые популисты АдГ потребовали от правительства проводить в Евросоюзе работу по отмене всех санкций против России.

АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении РФ провалилась, а участие Германии в режиме санкций ЕС изначально не отвечало ее интересам.

Другим требованием было восстановление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.