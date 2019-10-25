Аваков: Попытка дискредитации полка «Азов» связана с борьбой за территориальную целостность Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков: считает, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии «Азов» – это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины. Он сделал такое заявление на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно «информационной кампании по дискредитации» подразделения «Азов», сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, подразделение специального назначения «Азов» воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Отечества, заверил министр.

«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение «Азов» и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире», – заявил Аваков.

«Именно боевая эффективность спецподразделения «Азов» в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом», – убеждает он.

«Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам» , – добавил глава МВД

Напомним, что 20 октября 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Полк «Азов» расценил это как информационную атаку на Украину.