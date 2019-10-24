Главу МИД Украины Пристайко могут отправить в отставку

При этом назначение нового главы внешнеполитического ведомства не ожидается.

В Офисе президента готовят представление на увольнение главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко. Одной из причин вероятной отставки Пристайко называют срыв «нормандской встречи», сообщили «Depo.Власть» собственные источники.

Эксперты не исключают, что МИД может остаться без нового главы, после отставки Пристайко, а функции министерства полностью перейду в Офис президента.

Напомним, 23 октября в рамках рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Оба согласились, что встреча в нормандском формате должна быть проведена в ближайшем будущем.

Российский президент Владимир Путин выдвинул ряд требований перед встречей в нормандском формате во время переговоров с Германией.

10 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что имеет возможные даты проведения «нормандской встречи».

Впоследствии он уточнил, что саммит «нормандской четверки», вероятно, состоится в ноябре текущего года.

7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате, которая все время откладывается.

Как известно, 9 сентября президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин договорились о «нормандской встрече» через несколько недель.

5 сентября председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что надеется, что до декабря нормандский формат будет расширен за счет США и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что присоединится к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.