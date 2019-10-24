Азербайджанскому мобильному оператору разрешили купить «Vodafone» у россиянин

Антимонопольный комитет дал разрешение компании «Bakcell» из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине – «Vodafone Украина», сообщил «Экономической Правде» глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Дали разрешение ТОВ «Bakcell» на покупку «Vodafone Украина», – сказал он.

Подробней о выданном разрешении, говорится в сообщении на сайте АМКУ.

«Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО «Bakcell» (г. Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании «Preludium B.V.» (г.. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», – говорится в сообщении.

«Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом «Vodafone», – уточняется в сообщении..

Компания «Bakcell» – оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем «Bakcell».

Сеть «Bakcell», состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

«Vodafone Ukraine» обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль «ВФ Украина» в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход – 12,8 млрд грн.

Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую «Allegretto Holding S.a.r.l.» и нидерландскую «Preludium B.V.»), в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

Бизнес МТС в Украине руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий недавно оценивал в 1,2-1,3 млрд долларов.