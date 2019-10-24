Чиновники собираются подписать соглашение с Россией по рыболовству в Азовском море

Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море. Чиновники готовятся в очередной раз подписать с Россией протокол по рыбе.

Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о необходимости широкого обсуждения ситуации с выловом рыбы в Азовском море и перспективы подписания Государственным агентством рыбного хозяйства Украины протокола о распределении квот на вылов с российской стороной. В своем Facebook Чубаров предложил комитету Верховной Рады по вопросам внешней политики инициировать такое собрание.

«Мы предлагаем срочно собраться всем заинтересованным сторонам и делегированным представителям общественности для обсуждения правовых и моральных аспектов ситуации с рыболовством в Азовском море, которое длится с момента оккупации Крыма», – сказал он.

Использование акватории Азовского моря, которое является внутренним морем Украины и России, до сих пор регламентируется двумя договорами между странами: в 1993 году – соглашением о так называемом квотировании вылова рыбы, и 2003 года – договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

23 жовтня 2019 року…Державне агентство рибного господарства України вийшло на пряму фінішну підписання з російською… Geplaatst door Рефат Чубаров op Woensdag 23 oktober 2019

Вылов рыбы в Азовском море является лимитированным и каждый год распределяется между странами в рамках действующего соглашения 2003 года.

В 2018 году Чубаров вместе с рядом сторонников сорвал подписание в Киеве протокола о распределении квот, но документ потом согласовали по дипломатическим каналам.

Госрыбагентство заявляло, что без подписания этих протоколов Украина может потерять промыслы в Азовском море.