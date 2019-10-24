В России назвали имя молодого россиянина попросившего убежище в Украине

В России назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в Украине. Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста в Москве.

26-летний фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, бежал в Украину и попросил там убежища, сообщили заблокированный в России оппозиционный сайт «Грани.Ru» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Российское государственное информагентство «ТАСС» подтвердило информацию со ссылкой на «источник в правоохранительных органах».

По данным «Грани.Ru», Гаврилов попал в Украину через Беларусь, он пересек КПП «Сеньковка» в понедельник в 14:00.

Госпогранслужба Украины 22 октября сообщила о 26-летнем россиянине, попросившем политического убежища при прохождении пограничного контроля.

«В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти», – говорится в сообщении.

Информации о личности просителя убежища в ГПСУ не предоставили. После проведения «необходимых мероприятий» россиянина направили в миграционную службу.

Гаврилов – житель Москвы, инженер-программист, пишут «Грани.Ru».

«Нашел страницу «Нового величия» во «Вконтакте» после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева в Москве 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали на 12 тысяч рублей. Он возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими протестно настроенными людьми во «Вконтакте». Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела», – говорится в сообщении.

Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали (берут) участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и граждан России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.