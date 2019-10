Госдеп обязали обнародовать все документы связанные с Украиной

Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины, сообщает телеканал «CNN».

«Федеральный судья в среду дал Государственному департаменту 30 дней на публикацию документов, связанных с Украиной, включая общение между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани», – говорится в сообщении.

В иске, поданном наблюдательной организацией American Oversight, требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Ранее Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Согласно обнародованной в Twitter переписке, Волкер спрашивал Джулиани, готов ли тот поговорить с Ермаком, и попросил адвоката Трампа сообщить, когда тот будет в Мадриде.

«Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид», – говорится в сообщении.

Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x

Затем Джулиани выложил скрин части своей переписки с абонентом по имени Андрей, предположительно это переписка с Андреем Ермаком.

По словам Джулиани, он выложил переписку, чтобы демократы не создавали «ложное ощущение, что что-то не так».

«Курт ничего плохого не сделал», – написал адвокат Трампа.

Volker should not be made a scapegoat. This is second State Department Ambassador obviously as aware and involved in asking me to do it as Kurt. They did nothing wrong. pic.twitter.com/EjixrmVx0I

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 3, 2019