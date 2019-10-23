Рябошапка уволил Горбатюка за отказ от переаттестации

Генпрокуратура уволила Горбатюка. Прокурор отказался писать заявление на переаттестацию и намерен обжаловать свое увольнение.

Генеральная прокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка за отказ от переаттестации, передает агентство «Українські Новини».

«Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении», – сказал он в комментарии агентству.

Горбатюк намерен обжаловать это решение.

«Вне всякого сомнения буду обжаловать. И заявления о преступлении писать, потому что своевольно и незаконно уволили. Он Рябошапка мог меня в Офис генпрокурора не брать, но увольнять никаких правовых оснований не было»», – сказал уволенный прокурор.

Также, по предварительным данным, уволен прокурор Алексей Донской, который, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Управление специальных расследований в составе Генпрокуратуры создавалось как единый центр по расследованию всех преступлений, совершенных в период протестных акций в Украине. Среди его основных задач – изучение обстоятельств узурпации власти и всего комплекса преступных действий, совершенных в период правления Януковича. Первоочередная задача деятельности управления – расследование массовых убийств участников мирных акций протеста 18-20 февраля 2014.

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежало расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.