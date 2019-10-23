Суд разрешил ГБР получить все материалы по расследуемой делу о поездке Порошенко на Мальдивы

ГБР в суде получило доступ к материалам журналистов по делу о поездке Порошенко на Мальдивы. В 2018 году программа «Схемы» сняла расследование об отпуске президента.

Печерский районный суд Киева 17 октября разрешил следователям ГБР получить временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы» в рамках уголовного дела о поездке бывшего президента Петра Порошенко на Мальдивы, говорится на сайте «Радио Свобода».

ГБР разрешили получить весь отснятый материал по расследованию «Mr. Petro Incognito», информационные запросы журналистов и ответы на них, другие документальные материалы, которые касаются телепередачи.

Срок действия постановления – месяц. Если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, «имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов».

Напомним, в начале 2018 года Порошенко провел короткий отпуск с семьей на Мальдивских островах.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что Порошенко вылетел из Киева 1 января на самолете бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. Но по документам на нем летела не семья президента, а люди с совершенно другими именами.

В феврале 2018 года на пресс-конференции Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивы «под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников».

Однако летом 2019 года, после смены власти в Украине, Государственное бюро расследований начало расследование этой истории. Следователи проверяют информацию о пересечении границы с использованием заведомо поддельных документов.

Дело квалифицировали по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка через границу), ч.4 ст.358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса.