Некоторые из «слуг народа» готовы свидетельствовать по делу о взятке – «Украинская Правда»

Два депутата из одиннадцати «слуги народа» подозреваемых в получении взятки согласились дать показания по делу.

Два депутата Верховной Рады от «Слуги народа», которые входят в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, решили свидетельствовать по делу о возможном взяточничестве в комитете, передает «Украинская Правда», ссылаясь на анонимный информированный источник.

«Двое из одиннадцати обратились и заверили, что готовы давать показания», – пишет издание.

Один из этих депутатов – Ольга Василевская-Смаглюк.

«Обратилась к руководителю САП Назару Холодницкому с тем, что готова первой предоставить все необходимые показания в этом уголовном производстве», – говорится на странице депутата в Facebook.

Шкода, що замість конструктивної роботи на окрузі, змушена відбілювати свою репутацію. Я утрималась від голосування за… Geplaatst door Olga Vasilevskaya-Smagliuk op Woensdag 23 oktober 2019

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла это дело для проверки изложенной в СМИ информации о том, что 11 депутатов якобы получили по 30 тыс. долларов за то, чтобы законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости был завален.

18 октября нардепы на заседании финансового комитета проголосовали «против» вынесения этого законопроекта на рассмотрение Рады.

Расследование ведется по ч.4 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Офис президента и лично президент Владимир Зеленский призвали членов комитета пройти детектор лжи.

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», – заявил Зеленский.

Фракция «Слуга народа» проведет заседание для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов. Нардеп Брезгин считает, что «всем сейчас выгодно наносить публичные удары по монобольшинству». САП начало расследование в отношение этих нардепов.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «Левому Берегу» рассказал, что группы влияния пытаются подкупить депутатов. Так, по его словам, нардепам предлагают 30 тысяч долларов за прогул заседания Рады.

После этого депутат от «Слуга народа», замглавы финансового комитета Рады Александр Дубинский сообщил, что в Офисе президента требуют от всех представителей СН пройти детектор лжи. Позже во фракции заявили, что еще не определились с проверкой парламентариев на «полиграфе», также сообщалось, что руководство фракции решило сначала провести переговоры.