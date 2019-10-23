Оккупанты пугают крымчан угрозой терактов

В общественных местах оккупированного Крыма можно встретить объявления связанные с угрозой терактов о которых говорят российские оккупационные власти. Нередко дело доходит до курьезов.

Российские оккупанты в Крыму накаляют атмосферу общественного страха постоянно напоминая об «угрозе террористических актов. Как сообщают в соцсетях жители Крыма, соответствующие объявления и «агитационные» материалы можно встретить повсеместно: на рынках, в больницах, школах.

«Маразм крепчает… В Старом Крыму в поликлинике висят такие вот объявления. Без комментариев…», – пишет на своей странице в Facebook телеведущий «ATR» Сейтумер Сейтумеров.

Объявление в поликлинике Старого Крыма. Стенд на рынке в Симфирополе. Объявление в одной из Российских поликлиник, опубликованное еще в 2012 году. Пред 1 из 3 След

«Борьба с ветряными мельницами… А реально готовящийся теракт в Керчи предотвратить было не кому. Так как весь состав ФСБ и ЦПЭ ищут террористов в интернете…», – подчеркивает, комментируя опубликованную фотографию.

Кроме того, пользователи Facebook, в комментарии к посту приводят и другие примеры подобных объявление в общественных местах в Крыму.

Маразм крепчает…В Старом Крыму в поликлинике висят такие вот объявления. Без комментариев… Geplaatst door Сейтумер Сейтумеров op Woensdag 23 oktober 2019

Отметим, что такие объявления с началом правления нацлидера России Путина стали обычным явлением в российских городах. В Интернет можно найти российские публикации на эту тему сделанные задолго до оккупации Крыма.