Нардеп от «Слуги народа» оказался в центре скандала из-за выступления на российском телеканале

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Шевченко на российском ТВ рассказал о «плохих националистах» в Украине.

Народный депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском «1 канале», где рассказал, какие плохие в Украине националисты. Фрагмент видео передачи «1 канала» опубликовано в YouTube.

«Наша фракция вместе с президентом на выборах отстаивали позицию, чтобы конфликт на Донбассе и в целом в Украине был решен мирным путем. И сейчас мы все для этого делаемТа ситуация, которая сложилась в обществе по формуле Штайнмайера, она была вброшена в общество радикально настроенными националистами, в которых в целом их политика заключается во вражде, в войне», – заявил Шевченко.

«Мы сейчас сделали паузу. Думаю, что правоохранители разберутся, кто это сделал, откуда растут ноги и кому это выгодно», – уточнил он, в своем комментарии.

Депутат давал комментарии пропагандистам по видеосвязи. Как сообщил нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос на своей странице в Facebook, Шевченко даже сам хвастался выступлением на российском ТВ на своей странице в Facebook.

«Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины», – написал Гео Лерос.

Скрин удаленного поста Шевченко. Скрин удаленного поста Шевченко. Пред 1 из 2 След

Но вскоре после нелицеприятных комментариев от коллег по фракции и пользователей соцсети, свой пост удалил.

Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на… Geplaatst door Geo Leros op Dinsdag 22 oktober 2019

Напомним, что российские СМИ неоднократно ловили на распространении фейков об Украине и искажении фактов. В частности, пропагандистские каналы часто распространяют информацию о том, что в Украине руководят «радикальные националисты». Участвуя в подобных шоу и делая заявления о националистах, нардеп подыграл российской пропаганде.

Украинские чиновники и журналисты избегают участия в подобных шоу пропагандистов. Экс-вице-спикер ВР Ирина Геращенко неоднократно подчеркивала, что не дает комментариев российским СМИ.

Российские каналы, чтобы привлечь украинских «экспертов» и создать якобы картинку «объективности» на своих шоу, даже предлагают деньги за комментарии.

В частности, в ноябре 2018 года кремлевские пропагандисты пытались нанять на работу «экспертом» редактора «Европейской правды».

7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить» 12 июля совместно с украинским телеканалом «NewsOne», который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.

Планы провести телемост раскритиковали в партиях «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Голос» Святослава Вакарчука. С обращением против анонсированного телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Активисты даже анонсировали акцию протеста против телемоста с российскими пропагандистами под зданием телеканала «NewsOne».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.