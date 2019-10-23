В Верховной Раде проведут заседание фракции «Слуга народа» из-за возможного подкупа нардепов

«Слуга народа» проведет заседание для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов. Нардеп Брезгин считает, что «всем сейчас выгодно наносить публичные удары по монобольшинству». САП начало расследование в отношение этих нардепов.

Фракция «Слуга народа» в понедельник проведет заседание фракции для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов. Народный депутат фракции Виталий Безгин заявил об этом в интервью журналистам, передает корреспондент «Левого Берега».

«Поскольку сейчас идет «неделя регионов»,… нет возможности собрать фракцию. Думаю, что в понедельник будет заседание фракции и этот вопрос там будет снят с точки зрения напряжения. По поводу спекуляций о том, что кого-то там «покупали», я бы не доверял журналистам… Потому что всем сейчас выгодно наносить публичные удары по монобольшинству – собственно по нашей партии», – сказал нардеп.

В то же время, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство относительно возможного взяточничества 11 депутатов Верховной Рады от фракции «Слуга народа», сообщила пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

«САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство относительно возможного совершения коррупционного преступления депутатами Рады. Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады», – говорится в сообщении.

САП ЗАРЕЄСТРУВАЛА ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ 9… Geplaatst door Спеціалізована антикорупційна прокуратура op Woensdag 23 oktober 2019

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «Левому Берегу» рассказал, что группы влияния пытаются подкупить депутатов. Так, по его словам, нардепам предлагают 30 тысяч долларов за прогул заседания Рады.

После этого депутат от «Слуга народа», замглавы финансового комитета Рады Александр Дубинский сообщил, что в Офисе президента требуют от всех представителей СН пройти детектор лжи. Позже во фракции заявили, что еще не определились с проверкой парламентариев на «полиграфе», также сообщалось, что руководство фракции решило сначала провести переговоры.