От взрыва гранаты в центре Киева погиб легендарный участник АТО

В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы. Один из погибших с 2014 года воевал на Донбассе.

Вечером 22 октября в центре Киева произошел взрыв. По предварительным данным, на улице Пушкинской взорвалась граната. Полиция и очевидцы сообщается о двух погибших, одной из жертв стал легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной «Сенсей»), передает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

«Серьезный взрыв только что произошел в центре города – по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека», – говорится в сообщении.

Серйозний вибух щойно стався у центрі міста – за попередньою інформацією на вулиці Пушкінський внаслідок вибуху (деякі кажуть, що здетонувала граната) загинуло двоє осіб. Деталі вставнолюються. Geplaatst door Киев Оперативный op Dinsdag 22 oktober 2019

Правозащитник Алексей Малютин сообщает, взрыв произошел на Пушкинской 34, два человека погибло.

«Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату», – написал он в Facebook.

Киев, Пушкинская 34, произошел взрыв, два человека погибло. Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два… Geplaatst door Alexey Malyutin op Dinsdag 22 oktober 2019

По словам свидетелей, один из погибших мужчин – охранник офиса, который находится рядом, сообщают «Стражи Еспресо».

В центрі Києва на вулиці Пушкінській, від вибуху невідомого вибухового пристрою загинуло двоє чоловіків. Жінка, що… Geplaatst door Вартові еспресо op Dinsdag 22 oktober 2019

В полиции Киева подтвердили, что в результате взрыва в центре столицы погибли двое мужчин, девушка с телесными повреждениями госпитализирована.

Взрыв гранаты в центре Киева. Фото с места событий. Взрыв гранаты в центре Киева. Фото с места событий. Взрыв гранаты в центре Киева. Фото с места событий. Взрыв гранаты в центре Киева. Фото с места событий. Взрыв гранаты в центре Киева. Фото с места событий. Участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной «Сенсей»). Пред 1 из 6 След

По прибытию на место взрыва правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали.

«Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события», – отметили в пресс-службе.

Сообщение о взрыве на Пушкинской поступило в Шевченковское управление полиции около 23:00.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у центрі столиціУ результаті загинуло двоє чоловіків, дівчину із тілесними… Geplaatst door Поліція Києва op Dinsdag 22 oktober 2019

Мужчины же, которые погибли, сидели на ступеньках бара. По словам очевидцев, они крутили гранату. В один момент снаряд выпал из рук и сдетонировал. По другой информации, между мужчинами произошел конфликт.

На место взрыва помимо полицейских и взрывотехников прибыли три машины скорой помощи.

В сети также появились данные других свидетелей взрыва. Журналистка Алена Яхно сообщила, что слышала взрыв и содрогнулась от него.

«Думал, какой-то придурок армейской петардой играл. Оказалось, граната. Двое погибших. В каких-то ста метрах. Киев, Пушкинская. Война напоминает о себе», – написал на своей странице в Facebook народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Думав, якийсь придурок армійською петардою бавився. Виявилося, граната. Двоє загиблих. В якихось ста метрах. Київ, Пушкінська. Війна нагадує про себе. Geplaatst door Volodymyr Ariev op Dinsdag 22 oktober 2019

Позже в полиции озвучили официальную версию случившегося.

По словам заместителя начальника ГУМВД Киева Германа Приступы, один из погибших в результате взрыва в центре Киева 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой – охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

Приступа также подтвердил, что взорвалась граната, передает «Радио Свобода».

У пострадавшей девушки, по словам полицейского, легкие телесные повреждения, она была в 30 метрах от места взрыва, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

«Опрашиваем свидетелей, конфликта никто не видел… Открыли производство по статье «умышленное убийство». Видим по видео, которое есть у нас в распоряжении, что они разговаривали», – сказал Приступа.