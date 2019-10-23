Президенты Украины и Германии обсудили ситуацию на Донбассе

Зеленский обсудил со Штайнмайером ситуацию на Донбассе. Президент Украины подчеркнул, что «нормандский формат» является ключевым для прекращения агрессии.

В рамках рабочего визита в Японию Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

«Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины», – подчеркнул Зеленский.

Лидеры стран согласились, что «нормандский формат» сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшее время.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки». Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», – подчеркнул Зеленский.

Он также пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Напомним, саммит глав государств и правительств «нормандской четверки» – Германии, Франции, России и Украины – планировали провести в Париже еще в сентябре этого года. Однако встреча не состоялась из-за неготовности России.

10 октября помощник президента России Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском под надуманным предлогом.

14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может состояться в ноябре.

21 октября в Кремле снова заявили об отсутствии продвижения в подготовке саммита. В этот же день Путину позвонил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы обсудить подготовку к встрече.

Последний раз лидеры «четверки» встречались еще осенью 2016 года в Берлине.