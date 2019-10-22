Суд снял подозрения с россиянина обвиненного в причастности к убийству Вороненкова

Cуд отменил подозрение россиянину, обвиненому в причастности организации убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова. Прокуратура Киева объяснила почему так произошло.

Печерский райсуд Киева отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, говорится в решении суда в госреестре.

Как свидетельствует резолютивная часть решения, суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дмитрия Щербины, который действует в интересах Тюрина и отменил сообщение о подозрении от 10.10.2017 г.

В прокуратуре объясняют, что первое, на что обратил внимание суд при принятии решения об отмене подозрения Тюрину это полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа (Тюрина) к убийству Вороненкова: она предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства.

Другим основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении, заявила в комментарий «Украинской Правде» спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В прокуратуре отмечают, что вручение подозрения Тюрину быть осуществлено компетентными органами РФ на запрос украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи (всего украинские правоохранители направили 4 таких запроса). Ни на один из указанных запросов РФ не дала положительный ответ.

«Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене уведомления о подозрении Тюрину. Вместе с тем, данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова», – заявила Максимец.

В то же время правоохранители отмечают, что расследование относительно заказчиков преступления затруднено тем, что украинская прокуратура лишена возможности осуществлять какие-либо следственные действия на территории России. Речь идет об установлении фактических обстоятельств заказа убийства на территории России.

В апреле 2019 года прокуратура сообщила, что вдова Вороненкова Максакова отказалась от показаний о причастности Тюрина к убийству ее мужа.

Адвокат Максаковой тогда сообщил, что она отрицает версию следствия о причастности к убийству российских спецслужб.

После того, как в октябре 2018 у Максаковой возник спор о праве собственности на квартиру в Киеве и Москве, в российских СМИ появилось несколько интервью, где вдова обвинила в смерти своего мужа его близкого друга Дениса Панаитова. Ранее суд откладывал рассмотрение этого дела.