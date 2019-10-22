Всемирный банк и МВФ обнародовали свои прогнозы экономической ситуации в Украине

Милованов поделился прогнозами МВФ и Всемирого банка для Украины. По Украине ожидается четыре макроэкономических прогноза от Всемирного банка, МВФ, Нацбанкак и Министерства экономики.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в скором времени будет опубликовано четыре макроэкономических прогноза по Украине, сообщает агентство «УНН».

Первый прогноз, составленный Всемирным банком (The World Bank) составлен и опубликован. После него ожидается прогноз от МВФ, Минэкономики и НБУ.

В зависимости от структуры, ожидается рост ВВП 3,5-3,7%.

На брифинге 22 октября Милованов рассказал о рабочей поездке в США, целью которой было согласование макроэкономического прогноза на 2020 год.

«Такие консультации являются стандартными, мы их проводили совместно с Нацбанком, МВФ, Всемирным банком. На самом деле будет 4 прогнозы роста ВВП Украины — прогноз НБУ, наш прогноз, прогноз МВФ и Всемирного банка. Из них публичным сейчас прогноз Всемирного Банка. Мы свой прогноз подаем на Кабмин в ближайшее время. Он будет опубликован после того, как Кабмином будет принято. Нацбанк также свой прогноз готовит и постоянно обновляет. Украина будет иметь в этих прогнозах цифру на 2020 год в различных прогнозах 3,5-3,7%», — отметил на брифинге Тимофей Милованов.

Милованов также отметил, что Всемирный банк увеличил ожидания по ВВП Украины, что можно расценивать как положительный знак. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснил, что в отличие от развитых страны Европы, где прогноз идет на снижение, Украина идет вверх.

«В среднем в странах Европы и Азии в регионе, о котором подавал прогноз Всемирный банк, средний рост 18%, и большинство стран замедляются из-за глобальные экономические причины. Украина — единственная или одна из немногих стран, для которых Всемирный банк пересмотрел и повысил экономический рост с 3% до 3,7%», — подчеркнул Милованов.