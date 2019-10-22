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Бородай и Гиркин разругались из-за денег Кремля выделенных на войну на Донбассе

Гиркин и Бородай сцепились из-за Донбасса и денег Путина выделенных на войну еще в 2014 году. Они начали публично выяснять финансовые вопросы.

Один из экс-руководителей оккупационных сил «ДНР» Александр Бородай обвинил экс-главаря террористов Игоря Гиркина в краже денег, выделенных для раздачи населению оккупированных территорий. Видео с обвинением было опубликовано на странице «Necro Mancer» в Twitter.

В нем Бородай заявил, что привез 40 тысяч долларов из Москвы Гиркину в Славянск, где они исчезли неизвестно куда.

Бородай заявил, что Гиркин отправил 20 тысяч долларов своей матери.

«Реально получается, что Игорек (Гиркин) крыса. Он взял половину средств, которые я ему привез и отправил на всякий случай собственной маме в загашник«, – заявил террорист.

В свою очередь Гиркин на своей странице «ВКонтакте» опроверг обвинения Бородая.

Он заявил, что вышел с Донбасса с 300 долларами в кармане и потратил немало личных средств во время войны.

Скрин сообщения Гиркина в «ВКонтакте».

Также Гиркин опубликовал полное видео с обвинениями Бородая:

Напомним, что на оккупированном Донбассе нашли тело пропавшего агента ФБР. Внештатный сотрудник ФБР Билли Рейли 2015 года отправился на оккупированную часть Донбасса и почти сразу исчез. Его тело нашли через 3 года.

Источник POLITua
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