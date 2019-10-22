Молодой россиянин протестующий против кремлевской политики попросил убежище в Украине

21 октября в пункт пропуска «Сеньковка», в Черниговской области, на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин России, который попросил политического убежища, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Во время прохождения пограничного контроля он обратился к сотрудникам Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий гражданина соседней страны правили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, президент Украины Зеленский упростил выдачу гражданства для защищавших Украину иностранцев и беженцам из России. В частности речь идет о подвергшихся политическим преследованиям гражданам России.